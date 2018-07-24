Вирусам вход воспрещен. Как кварцуют вагоны метро

Метро ежедневно перевозит миллионы пассажиров, поэтому для их здоровья крайне важно не только убирать вагоны, но и обеззараживать.

Вагоны дезинфицируются специальным раствором, а потом еще и проходят кварцевание.

— Процедура проводится ежедневно, в течение получаса, — рассказывают в пресс-службе столичного метро. — А в новых вагонах система обеззараживания воздуха ультрафиолетом уже встроена в климатические установки.

Происходит кварцевание так: в вагоне на поручнях развешивают специальные лампы и оставляют их включенными на 30 минут — совсем как в больницах. Через эту процедуру регулярно проходят все составы.

Чистоту снаружи обеспечивает специальная вагономоечная машина. Все химические средства, которые используются в метро, проходят обязательную проверку Роспотребнадзором . Эффективность дезинфицирующих растворов очень высокая: большинство микробов чувствительно к их составу.

После дезинфекции и кварцевания в воздухе остается только терпкий приятный запах озона, который дает гарантию безопасности и чистоты.

КСТАТИ

Кварцевание — процесс обработки помещений ультрафиолетовым излучением. Благодаря ему в воздухе и на поверхностях не остается инфекционных микроорганизмов — вирусов, бактерий, плесени и других. Во время кварцевания людям находиться в помещении категорически запрещено.

ЦИФРА

12 кварцевых светильников используются для дезинфекции одного вагона метро.