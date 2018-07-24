Мобильная биометрия будет ежегодно регистрировать трансакции на 2 трлн долларов

Мобильная биометрия будет ежегодно регистрировать трансакции на сумму 2 трлн долларов США в год к 2023 году, согласно данным из нового исследования от Juniper Research. Это в 17 раз превышает ожидаемые в 2018 году 124 млрд долларов.

В новом исследовании «Безопасность мобильных платежей: биометрическая аутентификация и токенизация 2018—2023» сообщается, что этот рост будет стимулироваться как инициативами по стандартизации биометрических платежей в мире, так и поставщиками смартфонов, которые вводят различные формы биометрии.

Juniper ожидает, что в 2023 году более 80% смартфонов будут иметь хотя бы одну функцию биометрической аутентификации, что составит чуть более 5 млрд смартфонов. В основном это будут смартфоны с датчиками отпечатков пальцев, но распознавание лиц и сканирование радужной оболочки глаза станут более популярными в течение следующих пяти лет (более 1 млрд устройств).

Согласно отчету Juniper, почти 90% используемых в настоящее время смартфонов могут поддерживать распознавание лиц на основе программного обеспечения, в то время как 80% способны выполнять голосовые платежи. Juniper считает, что основные инновации в области мобильной биометрии лежат в основе программного обеспечения «Биометрия как услуга», в котором используется ИИ для проверки личности пользователей на любой платформе.