Евгений Куйвашев представил Николаю Цуканову прорывные проекты региона, реализованные в Верхней Пышме

По словам губернатора Евгения Куйвашева, развитие Верхней Пышмы полностью соответствует сегодня задачам, поставленным Президентом России Владимиром Путиным по созданию современной среды для жизни, преобразованию городов и поселков.

«Выполнение установки главы государства связано с комплексной работой сразу по многим направлениям. Это здравоохранение, образование, сфера ЖКХ, транспорт, социальная поддержка людей и так далее. Мы стараемся обеспечить сбалансированность подхода к развитию территорий. Верхняя Пышма, безусловно, позитивный пример решения этой задачи. Муниципалитет на протяжении многих лет активно развивается во многом благодаря эффективному взаимодействию власти и бизнеса. Реализация даже самых смелых проектов здесь становится возможной еще и благодаря тому, что у Верхней Пышмы есть понятная стратегия социально-экономического развития и комплексный план развития, по которому мы поэтапно движемся», — отмечает глава региона.

Губернатор и генеральный директор одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний, базирующейся в Свердловской области, показали полпреду Президента производственную площадку «Уралэлектромеди» — головного предприятия холдинга. Здесь они посетили медеплавильный цех и цех электролиза меди, вторая очередь которого была введена в эксплуатацию в начале июня 2018 года. С ее запуском мощности предприятия по производству безосновных катодов возросли в два раза — до 320 тысяч тонн в год. По уровню инвестиций вторая очередь цеха — один из крупнейших проектов промышленного сектора УрФО. Объем инвестиций в проект составил около 4,3 миллиарда рублей. Также они осмотрели химико-металлургический цех, где производится розлив золота, и цех производства порошковых изделий.

УГМК-Холдинг, в состав которого входят более 40 предприятий, позиционирует себя как одну из самых диверсифицированных компаний в России . Одно из направлений деятельности компании связано с реализацией уникальных агропромышленных проектов на предприятии «УГМК-Агро».

Так, Николай Цуканов в сопровождении Евгения Куйвашева и Андрея Козицына посетил инновационный тепличный комбинат в поселке Садовый, где круглогодично выращиваются огурцы, томаты и зеленые культуры. Технология Ultra Clima, применяемая здесь, позволяет в любое время года поддерживать в теплицах идеальный микроклимат и при этом существенно экономить энергию. Стоимость первой очереди объекта, действующей с конца 2017 года, составила 5,3 миллиарда рублей, треть из которых — государственные инвестиции. Осенью «УГМК-Агро» намерено ввести в эксплуатацию вторую очередь инновационных теплиц, после чего хозяйство сможет обеспечивать овощами закрытого грунта 37% рынка Свердловской области.