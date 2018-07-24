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Украинец Жук утонул в реке в возрасте 17 лет
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Украинец Жук утонул в реке в возрасте 17 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Украинский нападающий хоккейного клуба «Днепр» и кандидат в юниорскую национальную сборную Эдуард Жук погиб в возрасте 17 лет, сообщает xsport.ua.
Случай произошел 22 июля, когда молодой хоккеист утонул в реке.
Жук является воспитанником донецкой хоккейной школы. В прошедшем сезоне Юношеской хоккейной лиги 17-летний форвард стал серебряным призером в составе «Днепра».
Ранее сообщалось, что на трассе в Пермском крае в аварию попали российская пловчиха Мария Баклакова и ее брат Иван, скончавшийся на месте ДТП.
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