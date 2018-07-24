Украинец Жук утонул в реке в возрасте 17 лет

Украинский нападающий хоккейного клуба «Днепр» и кандидат в юниорскую национальную сборную Эдуард Жук погиб в возрасте 17 лет, сообщает xsport.ua.

Случай произошел 22 июля, когда молодой хоккеист утонул в реке.

Жук является воспитанником донецкой хоккейной школы. В прошедшем сезоне Юношеской хоккейной лиги 17-летний форвард стал серебряным призером в составе «Днепра».