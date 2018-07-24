«Лужники» станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что «Лужники» станут постоянной ареной для проведения финальных матчей Кубка России

При этом Прядкин подчеркнул, что матч за Суперкубок России будет проходить на разных стадионах.

«Мы идем по пути популяризации футбола и поддержки арен, на которых проходил чемпионат мира. Станут ли со временем «Лужники» постоянной ареной для проведения Суперкубка? Я не могу это сказать. Планируется, что «Лужники» станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России.

Суперкубок — коммерческий турнир, состоящий из одного матча. Мы будем стараться проводить его в разных регионах, чтобы популяризировать Премьер-Лигу и наш футбол. Международные компании проявляют интерес к Суперкубку, чтобы проводить его за границей. Это возможно», — передает слова Прядкина «Чемпионат».

Напомним, матч за Суперкубок России в этом году пройдет на стадионе «Нижний Новгород».