Ещё
Хозяин мира: сколько стоит купить город или деревню
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Хозяин мира: сколько стоит купить город или деревню 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Деревня за 20 миллионов фунтов
Деревня Уэст Хеслертон в графстве Северный Йоркшир была выставлена на продажу в течение года. Покупателю предлагалось немало: поместье с 21 спальней, 43 дома, паб, заправка, а также более 2000 акров сельскохозяйственных угодий.
Последние полтора века деревня принадлежала семейству Доней. Последняя ее хозяйка, Ева Доней, унаследовала деревню в 1964 году, когда ей исполнилось 38 лет. До 2010 года миссис Доней самостоятельно управляла поместьем, на территории которого проживает сейчас около 400 человек.
После смерти Евы в 2010 году никто из членов семьи не оказался готов взять в свои руки бразды правления, а потому семейство решило выставить деревню на аукцион. За Уэст Хеслертон просили 20 миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что сумма, которую за деревню заплатил нынешний владелец, агентство недвижимости Albanwise Ltd, близка к заявленной.
12 домов за одну немецкую марку
Для тех, кому британские поместья не по душе (и не по карману), существуют и более доступные по цене варианты. Вот, например, Алвин — крошечная деревушка в 80 км от Берлина. До 1991 года в деревне проживало 50 человек — они работали на угольном заводе. После закрытия завода многие молодые люди уехали.
Сейчас в деревне, состоящей всего из 12 домов, проживает 20 жителей — в основном это пенсионеры, которые не готовы менять привычное место жительства. А привыкать в Алвине есть к чему: нынешний облик деревни остается практически неизменным в течение последнего столетия.
В 2000 году деревню продали частному инвестору всего за 1 немецкую марку: тогда новый владелец не смог справиться с разрушением домов и дальнейшем увяданием деревни.
Нынешний владелец купил Алвин в 2017 году за 125 000 фунтов (примерно 10 миллионов рублей). Жители деревни опасались и опасаются изменений, но надеются, что новый хозяин остановит процесс исчезновения деревни.
Железнодорожная станция с впечатляющим видом
Фанатам гор, железных дорог и домов в викторианском стиле британские риелторы предлагают приобрести железнодорожную станцию Дент. Это, пожалуй, самая высокогорная станция в Великобритании, которую желающие могут купить за 425 000 фунтов стерлингов.
Станция построена в 1877 году. Из основного здания открываются прекрасные виды, но кроме этого агенты отмечают прекрасную транспортную доступность — до станции можно легко добраться по железной дороги из любой точки страны. Поезда останавливаются на станции 5 раз в день, а скоростные курсируют чаще.
Нынешний владелец станции купил и станцию, и платформу в 2006 году: он провел тщательную реконструкцию, превратив вокзальное здание в загородный дом. Он сохранил многие старинные элементы — камины, тяжелые батареи, сделанные на заказ, но не забыл и о современных деталях, оборудовав дом теплым полом и современной сантехникой.
Вести.Ru: последние новости
Маас: угрозы не заставят ЕС подчиниться Вашингтону Проверять случаи насилия в колониях будут спецкомиссии ФСИН Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 20
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту102
Израиль сбил самолет162
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками92
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест104
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение