Хозяин мира: сколько стоит купить город или деревню

Деревня за 20 миллионов фунтов

Деревня Уэст Хеслертон в графстве Северный Йоркшир была выставлена на продажу в течение года. Покупателю предлагалось немало: поместье с 21 спальней, 43 дома, паб, заправка, а также более 2000 акров сельскохозяйственных угодий.

Последние полтора века деревня принадлежала семейству Доней. Последняя ее хозяйка, Ева Доней, унаследовала деревню в 1964 году, когда ей исполнилось 38 лет. До 2010 года миссис Доней самостоятельно управляла поместьем, на территории которого проживает сейчас около 400 человек.

После смерти Евы в 2010 году никто из членов семьи не оказался готов взять в свои руки бразды правления, а потому семейство решило выставить деревню на аукцион. За Уэст Хеслертон просили 20 миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что сумма, которую за деревню заплатил нынешний владелец, агентство недвижимости Albanwise Ltd, близка к заявленной.

12 домов за одну немецкую марку

Для тех, кому британские поместья не по душе (и не по карману), существуют и более доступные по цене варианты. Вот, например, Алвин — крошечная деревушка в 80 км от Берлина. До 1991 года в деревне проживало 50 человек — они работали на угольном заводе. После закрытия завода многие молодые люди уехали.

Сейчас в деревне, состоящей всего из 12 домов, проживает 20 жителей — в основном это пенсионеры, которые не готовы менять привычное место жительства. А привыкать в Алвине есть к чему: нынешний облик деревни остается практически неизменным в течение последнего столетия.

В 2000 году деревню продали частному инвестору всего за 1 немецкую марку: тогда новый владелец не смог справиться с разрушением домов и дальнейшем увяданием деревни.

Нынешний владелец купил Алвин в 2017 году за 125 000 фунтов (примерно 10 миллионов рублей). Жители деревни опасались и опасаются изменений, но надеются, что новый хозяин остановит процесс исчезновения деревни.

Железнодорожная станция с впечатляющим видом

Фанатам гор, железных дорог и домов в викторианском стиле британские риелторы предлагают приобрести железнодорожную станцию Дент . Это, пожалуй, самая высокогорная станция в Великобритании , которую желающие могут купить за 425 000 фунтов стерлингов.

Станция построена в 1877 году. Из основного здания открываются прекрасные виды, но кроме этого агенты отмечают прекрасную транспортную доступность — до станции можно легко добраться по железной дороги из любой точки страны. Поезда останавливаются на станции 5 раз в день, а скоростные курсируют чаще.

Нынешний владелец станции купил и станцию, и платформу в 2006 году: он провел тщательную реконструкцию, превратив вокзальное здание в загородный дом. Он сохранил многие старинные элементы — камины, тяжелые батареи, сделанные на заказ, но не забыл и о современных деталях, оборудовав дом теплым полом и современной сантехникой.