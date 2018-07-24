Вместо фонтана — на Лобное место!

Вот уже 15 лет в самом сердце России — на Красной площади и улице Ильинка существует традиция, объединяющая вокруг себя совершенно разные категории россиян — военнослужащих, духовенство, предпринимателей, государственных служащих, жителей Москвы и гостей столицы. Своими корнями она уходит в XVII век и незримо связывает между собой ушедшие и ныне живущее поколения. Имя ей — Ильин день на Ильинке. Горожан приглашают присоединиться к празднику 2 августа.

В праздничных мероприятиях, посвященных Ильину дню, каждый находит что-то свое. Воины-десантники, которых больше всего в этот день на Красной площади — возможность почтить память своего Небесного Покровителя — Пророка Божия Илии, день памяти которого совпадает с днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Духовенство — возможность помолиться на Лобном месте — сакральной для России точке, которая в остальное время закрыта для богослужений. Для остальных праздник является возможностью пройти Крестным ходом по древнейшей улице и по главной площади столицы, увидеть показательные выступления воинов-десантников и просто отдохнуть во время концерта, которым по традиции завершаются народные гуляния в этот день.

В этом году торжества также пройдут 2 августа на Красной площади и Ильинке.

В программе праздника:

Литургия в храме Илии Пророка в Китай-городе (8:30 мск);

Крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади совместно с солдатами и офицерами Воздушно-десантных войск (11.00 мск);

Благодарственный молебен пророку Божию Илие на Лобном месте (11.15 мск);

Показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, военно-патриотических юнармейских клубов, кадетских корпусов и сводного оркестра ВДВ (12.00 мск);

Благотворительная трапеза и праздничный концерт на Васильевском спуске (12.30-16:00 мск).

Праздник проходит с разрешения Президента России и по благословению Патриарха Московского и всея Руси. При поддержке Командования ВДВ РФ, Правительства Москвы, ТПП РФ, Префектуры ЦАО г. Москвы и ряда общественных организаций. Подробности проведения праздника можно узнать по адресу http://www.iliynden.ru