В Вологде начальная школа — детский сад № 109 «Букваренок» с нового учебного года полностью переориентируется на воспитание дошкольников

Сергей Воропанов. В прошлом учебном году в «Букваренке» обучались младшие школьники, с сентября все они перейдут в новую школу на ул. Северной. Учреждение на Разина, 41, примет на воспитание 240 дошкольников. В настоящее время в здании проходит первый этап ремонта. Темпы и качество работ проверил Мэр Вологды

Ремонтные работы идут изнутри и снаружи двухэтажного здания детского сада. Восемь классов, где раньше обучались школьники, будут переоборудованы под группы. Там частично заменят окна, выполнят косметический ремонт, также специалисты оборудуют санитарные комнаты. Ремонтными работами занимается «Учсервис», качество исполнения контролирует Градостроительный центр Вологды.

«Внутри ремонтируем все — от пола до потолка, штукатурим, выполняем финишную отделку и красим. Цветовую гамму подбираем по согласованию с руководством детского сада. Сантехнические работы выполнены на 70% — уложена плитка, где это необходимо, подведена канализация», — рассказал представитель подрядной организации Сергей Галатов.

Также ведется работа и на прилегающей территории. Там возводятся веранды, всего их будет построено восемь, средства предусмотрены и на спил деревьев. Параллельно с ремонтом идет закупка мебели и сантехнического оборудования. Все работы необходимо завершить до 15 августа.

Это первый этап ремонта с объемом финансирования из городского бюджета 6 млн рублей. Полностью завершить намеченные планы городские власти рассчитывают в течение трех лет.

«Несмотря на то, что ремонт будет проходить в три этапа, к 1 сентября здесь будут созданы все условия для полноценного развития и воспитания детей. Также поручил обследовать бассейн и определить, что требуется для обеспечения его дальнейшей работы. Он пользовался спросом у ребят, которые посещали начальную школу. Ходом работ в целом удовлетворен. Нет оснований сомневаться, что все поставленные задачи будут выполнены к началу учебного сезона», — подытожил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В следующем году планируется отремонтировать кровлю и фасад здания, благоустроить территорию, заасфальтировать дорожки. На третьем этапе завершится замена окон, будет обновлен бассейн.