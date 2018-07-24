«Букваренок» вновь начнет воспитывать исключительно дошкольников

Вологде начальная школа — детский сад № 109 «Букваренок» с этого года полностью переориентируется на воспитание малышей. Сейчас в здании на Разина, 51 — первый этап ремонта. С сентября дошкольное учреждение примет 240 воспитанников. В прошлом учебном году здесь обучались младшие школьники, с сентября они сядут за парты в новой школе на ул. Северной. Темпы и качество ремонта проверил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Двухэтажное здание состоит из двух частей — основного, в котором расположены шесть групповых помещений, и пристройки на две группы. Также есть бассейн, пищеблок, актовый и спортивный залы. Ремонтные работы идут изнутри и снаружи. Восемь классов переоборудуются под группы: восстанавливаются дверные проемы, частично меняются окна, выполняется косметический ремонт, оборудуются санитарные комнаты. Ремонт ведется силами «Учсервиса», качество контролирует Градостроительный центр Вологды.

«Внутри ремонтируем все — от пола до потолка, штукатурим, выполняем финишную отделку и красим. Цветовую гамму подбираем по согласованию с руководством детского сада. Сантехнические работы выполнены на 70% — уложена плитка, где это необходимо, подведена канализация», — рассказал представитель подрядной организации Сергей Галатов.

Ежедневно на объекте работают от 16 до 20 человек — плотники, маляры, штукатуры, электрики, сантехники, плиточники. На прилегающей территории возводятся веранды, всего их будет построено восемь, также средства предусмотрены на спил деревьев.

После ремонта здание будет использоваться по прямому назначению, а в наименовании учреждения останется только вторая часть — детский сад. Такое решение принято в этом году. Сейчас начальная школа — детский сад «Букваренок» размещается в двух зданиях, изначально оба были запроектированы под дошкольное образовательное учреждение. Однако воспитанием малышей занимались только на Пугачева, 71а. В начальную школу здание на Разина, 51 переоборудовали в 90-х годах — темпы рождаемости тогда не обеспечивали загрузку детского сада.

«В основном, сюда будут ходить дети из близлежащих домов микрорайона, есть и те, кто принят по переводу в связи с переездом. Штат тоже активно комплектуется — набираем воспитателей и младших воспитателей», — рассказала директор образовательного учреждения № 109 «Букваренок» Татьяна Харламычева.

Ремонтные работы стартовали в середине июня, завершить их необходимо до 15 августа. Закупка мебели для групповых помещений и раздевалок, а также сантехники идет параллельно. На эти цели дополнительно выделено 2 млн рублей.

Это первый этап ремонта с объемом финансирования из городского бюджета 6 млн рублей. Полностью завершить намеченные планы городские власти рассчитывают в течение трех лет.

«Несмотря на то, что ремонт будет проходить в три этапа, к 1 сентября здесь будут созданы все условия для полноценного развития и воспитания детей. Также поручил обследовать бассейн и определить, что требуется для обеспечения его дальнейшей работы. Он пользовался спросом у ребят, которые посещали начальную школу. Ходом работ в целом удовлетворен. Нет оснований сомневаться, что все поставленные задачи будут выполнены к началу учебного сезона», — подытожил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В следующем году планируется отремонтировать кровлю и фасад, благоустроить территорию, заасфальтировать дорожки. На третьем этапе завершится замена окон на стеклопакеты, в порядок приведут бассейн.