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Дома по программе реновации будут строить за 3 года
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Дома по программе реновации будут строить за 3 года 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Чиновник напомнил, что на сегодняшний день «от идеи до сдачи жилого дома» на несколько тысяч квартир проходит 5 лет. Москва же сократит эти сроки за счет уменьшения бюрократических процедур, рассказал Хуснуллин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
До конца года свои жилищные условия могут улучшить 10 тысяч семей, сообщил заммэра. Под стартовые дома подобрано уже 242 площадки, на которых можно «полноценно строить».
"При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом", — подчеркнул Хуснуллин.
Программу реновации в Москве утвердили в 2017 году. В ее рамках предполагается снести свыше 5 тысяч домов, в которых проживает около 1 миллиона человек. Первые переселения в новые квартиры уже идут — строительство домов велось по другим городским программам, но здания были адаптированы под требования реновации. Первые же дома, спроектированные специально для программы, начнут строить осенью этого года.
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