Объемы выдачи ипотеки в России выросли в 1,7 раза

Количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев текущего года выросло на 60% в количественном выражении. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Дом. РФ

"За 5 месяцев 2018 выдано 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% — в денежном", — заявили в пресс-службе Дом.РФ.

Уточняется, что за 6 месяцев объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн руб.

Она отметила, что объем ипотечных кредитов продолжает расти высокими темпами.