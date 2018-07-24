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Объемы выдачи ипотеки в России выросли в 1,7 раза
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Путин дал добро на новый мегамост

Объемы выдачи ипотеки в России выросли в 1,7 раза 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество выданных ипотечных кредитов за пять месяцев текущего года выросло на 60% в количественном выражении. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Дом. РФ.
"За 5 месяцев 2018 выдано 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. Это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 года в количественном выражении, и на 73% — в денежном", — заявили в пресс-службе Дом.РФ.
Уточняется, что за 6 месяцев объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн руб.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотеке.
Она отметила, что объем ипотечных кредитов продолжает расти высокими темпами.
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