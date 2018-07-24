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Саратовцы жалуются на систематический не вывоз мусора с контейнерных площадок
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Саратовцы жалуются на систематический не вывоз мусора с контейнерных площадок 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Грязь, мусор, и тошнотворный запах. Жители Саратова жалуются на неубранные контейнерные площадки. Вывозить бытовые отходы вовремя коммунальщики попросту перестали. В результате мусор лежит не только в баках, но и далеко за их пределами. Прокуратурой города проведена очередная проверка работы организаций по благоустройству. И ее результаты не утешительны. Из четырех площадок ни на одной не было чисто.
Контейнерная площадка на Высокой,7. Здесь не вывозят ни бытовые отходы, ни крупно-габаритный мусор. И такая ситуация, по словам жителей, уже два года. Что самое неприятное — в нескольких метрах находится детский садик. Из-за не вовремя вывезенного мусора день у маленьких саратовцев начинается с захламленной дороги и тошнотворного запаха. Он, кстати, распространяется и на детскую площадку.
Впрочем, подобная ситуация повторяется и на других контейнерных площадках города. На 2-ом Магнитном проезде практически та же картина. Контейнеры, правда, вывезли, а вот территория рядом захламлена бытовыми и крупногабаритными отходами. Не вывезенный мусор с контейнерной площадки на улице Жуковского так же пополнил «черный список» прокуроров.
Жалобы на плохую работу коммунальщиков дошли и до надзорных органов. Городская прокуратура устроила очередную проверку организациям по благоустройству. В ближайшее время в Саратове будет сменен региональный оператор по вывозу мусора. Однако, остались вопросы и к прекращению деятельности муниципального предприятия.
«Ранее работало муниципальное предприятие спецавтохозяйство по уборке города. Прокуратурой города установлено, что в обход установленных законом процедур третьим лицам было реализовано его имущество — ООО «Мехуборка». В результате чего муниципальное предприятие фактически не способно было выполнять возложенные цели и задачи. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 в отношении должностных лиц предприятия», — рассказал помощник прокурора Саратова Артем Михальчук.
По результатам данной проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Устранить нарушения по закону необходимо незамедлительно.
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