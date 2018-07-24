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Закон об определении подлежащих ОМС граждан одобрен Советом Федерации
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Закон об определении подлежащих ОМС граждан одобрен Советом Федерации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Совет Федерации одобрил закон об изменении порядка определения категорий граждан, подлежащих обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее его приняли депутаты нижней палаты парламента в третьем, окончательном чтении. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ.
Документ предусматривает наделение правительства РФ полномочием по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц (в том числе неработающих) для целей формирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС.
Кроме того, предусматривается совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на ОМС, включая введение обязанностей для гражданина, перешедшего в категорию граждан, не подлежащих ОМС (за исключением граждан, проходящих военную службу по призыву), — сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд ОМС.
Для военных комиссариатов вводится обязанность передавать в территориальные фонды ОМС сведения о призванных на военную службу гражданах и информацию о начале военной службы по призыву.
Также устанавливается определение даты, по состоянию на которую будет устанавливаться численность неработающего населения — 1 января года, предшествующего очередному году, а также исключение обязанности Пенсионного фонда РФ представлять в ФОМС сведения о работающих застрахованных лицах.
Кроме того, вводятся механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении военнослужащих, конкретизацию категорий военнослужащих, не подлежащих ОМС.
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