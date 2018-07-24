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Налоговый период поддерживает рубль, рынок проигнорировал решение об НДС
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Путин дал добро на новый мегамост

Налоговый период поддерживает рубль, рынок проигнорировал решение об НДС 

Прайм 1 час назад
Рубль продолжает восстанавливаться в ходе дневных торгов на Московской бирже. Доллар США во вторник в середине дня стоит 62,81 руб. и снижается на 0,4%. Евро отступает также на 0,4% и торгуется по 73,46 руб. Официальные курсы Банка России на среду, 25 июля, понижены для основных валют и составляют 62,92 руб. для доллара США и 73,52 руб. для евро. Курсы снижены на 27 и 60 копеек соответственно.
Сырьевой рынок фактически болтается в невесомости. Баррель североморской нефти Brent днем поднимается на 0,25% и стоит $73,24. Рынок явно пытается закрепиться в коридоре $72-74, что выглядит вполне логичным. Внимание инвесторов сосредоточено на публикациях API и Минэнерго США, которые запланированы на сегодняшний и завтрашний вечер соответственно.
Рубль поддерживается спросом компаний и предприятий в рамках налогового периода, чей пик приходится на завтрашний день. При этом рынок остается совершенно равнодушным как к согласованию условий пенсионной реформы, так и к одобрению Госдумой идеи повышения НДС со следующего года. Рынок отыгрывает локальные истории, но вглубь не смотрит: либо в торгах отсутствуют долгосрочные инвесторы, либо трейдеры просто боятся забегать так далеко вперед.
В среду рублевые пары еще будут ощущать опору со стороны налоговых выплат, а затем инвесторы обратят внимание на аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Пока нет свежей информации о запланированных объемах размещения, два предыдущих аукциона размещались по максимуму — по 40 млрд руб. в каждом случае. Уверенный спрос на долговые российские бумаги поддержит рубль.
Доллар США закроет торги вторника около 62,70-63,45 руб., евро финиширует в диапазоне 73,30-74,25 руб.
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