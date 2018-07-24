Лукашенко: Беларусь — за чистый спорт

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном. В настоящее время в Минске проходит чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Лукашенко поблагодарил Бауманна за возможность провести турнир и выразил надежду, что стране доверят подобные спортивные мероприятия и в будущем, сообщает пресс-служба президента.

«Будьте уверены, что если мы за что-то возьмемся, то мы это сделаем на самом высоком уровне. Это своеобразное воспитание нашей молодежи, приобщение нашего общества к здоровому образу жизни, спорту. Поэтому вы можете быть спокойны за организацию любого мероприятия, которое будет поручено нам», — отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что его страна выступает за чистый спорт и прозрачность спортивных международных комитетов, прежде всего МОК.

«Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены», — сказал белорусский лидер. «Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение», — добавил он. Лукашенко заявил, что выступает категорически против «превращения спорта в часть грязной политики».

В свою очередь Патрик Бауманн поблагодарил белорусскую сторону за достойную организацию мирового баскетбольного первенства.

«Мы должны защищать чистый спорт и чистых спортсменов. Я абсолютно уверен, что наши позиции по развитию спорта совпадают на сто процентов», — сказал он.

В турнире в Минске участвуют 16 сильнейших команд мира. Соревнования проходят с 21 по 29 июля. На планетарном первенстве в Минске ФИБА впервые представила новый кубок. Трофей выставлен во Дворце спорта. Также был разработан уникальный дизайн медалей.

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