Мурманский вуз начнет готовить врачей для работы на севере

МУРМАНСК , 24 июл — РИА Новости . Руководство Мурманского государственного арктического университета планирует через 2 года приступить к подготовке медицинских кадров, договоры и соглашения о сотрудничестве подписаны с крупными медицинскими учреждениями региона, сообщил РИА Новости ректор МАГУ Андрей Сергеев после окончания заседания круглого стола «МАГУ — научно-технологических хаб региона».

Заседание круглого стола состоялось в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область , организованного постоянным комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня». Цель пресс-тура — знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики.

Говоря о перспективах развития МАГУ, который является единственным опорным вузом в арктической зоне РФ , ректор упомянул о том, что университет ставит перед собой амбициозную задачу — готовить до 90% всех кадров, необходимых в регионе, в том числе врачей — область испытывает серьезный дефицит в медицинских специалистах. На заседании круглого стола Сергеев заявил, что через 2 года планируется начать подготовку специалистов этого профиля.

"Мы считаем, что врачей должны готовить врачи. И в этом смысле мы ориентируемся в первую очередь на поддержку всех медицинских учреждений, которые есть у нас. Мы подписали соглашения с областной больницей о полном содействии — предоставлении оборудования, площадок в рамках больниц", — сказал Сергеев.

Он также сообщил, что уже заключены договоры и соглашения со всеми крупными медицинскими учреждениями. «Мы сейчас лицензируем эту деятельность, потом дело будет сдвигаться. Регион вкладывается — нам дают возможность работать, пока не будет факультета или института, в рамках мурманского медицинского колледжа, есть договоры и соглашения», — добавил Сергеев.