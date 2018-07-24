Мурманский вуз начнет готовить врачей для работы на севере 

МУРМАНСК, 24 июл — РИА Новости. Руководство Мурманского государственного арктического университета планирует через 2 года приступить к подготовке медицинских кадров, договоры и соглашения о сотрудничестве подписаны с крупными медицинскими учреждениями региона, сообщил РИА Новости ректор МАГУ Андрей Сергеев после окончания заседания круглого стола «МАГУ — научно-технологических хаб региона».
Заседание круглого стола состоялось в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного постоянным комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня». Цель пресс-тура — знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики.
Говоря о перспективах развития МАГУ, который является единственным опорным вузом в арктической зоне РФ, ректор упомянул о том, что университет ставит перед собой амбициозную задачу — готовить до 90% всех кадров, необходимых в регионе, в том числе врачей — область испытывает серьезный дефицит в медицинских специалистах. На заседании круглого стола Сергеев заявил, что через 2 года планируется начать подготовку специалистов этого профиля.
"Мы считаем, что врачей должны готовить врачи. И в этом смысле мы ориентируемся в первую очередь на поддержку всех медицинских учреждений, которые есть у нас. Мы подписали соглашения с областной больницей о полном содействии — предоставлении оборудования, площадок в рамках больниц", — сказал Сергеев.
Он также сообщил, что уже заключены договоры и соглашения со всеми крупными медицинскими учреждениями. «Мы сейчас лицензируем эту деятельность, потом дело будет сдвигаться. Регион вкладывается — нам дают возможность работать, пока не будет факультета или института, в рамках мурманского медицинского колледжа, есть договоры и соглашения», — добавил Сергеев.
В 2017 году губернатор Мурманской области Марина Ковтун инициировала программу «Арктический доктор» для привлечения медицинских кадров в регион. Согласно этой программе, специалисты, приезжающие на север, будут получать последовательно в общей сложности 2 миллиона рублей в течение 5 лет, также разработаны иные меры поддержки специалистов в Арктике.