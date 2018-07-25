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О техниках рисовки и известных мультипликаторах расскажут в клубе «Огонек» на Зеленоградской
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О техниках рисовки и известных мультипликаторах расскажут в клубе «Огонек» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Курс бесплатных лекций «Занимательная мультипликация» стартовал на этой неделе и продлится до 27 июля в клубе «Огонек» района Ховрино. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.
— Слушатели узнают о различных техниках рисовки и верстки, известных мультипликаторах и культовых мультипликационных произведениях, — уточнил Алексей Васильев.
Лекции начинаются ежедневно в 14.00. Всех желающих ждут в клубе «Огонек», который находится по адресу улица Зеленоградская, дом 33А. Вход свободный. (ис)
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