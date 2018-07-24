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Управляющие компании получат задание установить камеры в каждый подъезд
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Управляющие компании получат задание установить камеры в каждый подъезд 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Калужской области удалось на семь процентов снизить уровень уличной преступности и войти в число десяти субъектов РФ с наименьшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах. Об этом 24 июля сообщил участникам расширенного заседания коллегии УМВД России по Калужской области Анатолий Артамонов. Фото пресс-службы правительства Калужской области Развитие системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей позволит еще больше снизить уровень уличной преступности, полагает губернатор: «Мы в настоящее время пытаемся вместе с региональным парламентом решить этот вопрос на законодательном уровне и обязать частные структуры и бизнес устанавливать видеокамеры при открытии новых производств, торговых точек и мест общественного питания. Средствами видеонаблюдения желательно оборудовать каждый подъезд жилого дома. Мы к этому обязательно будем призывать наши управляющие компании». Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, губернатор в своем выступлении отметил снижение почти на 11% общего количества зарегистрированных преступлений и высокую динамику раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. По этому показателю Калужская область сейчас занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа. Хуже обстоит дело с раскрываемостью в целом. В том числе — преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. «Я просил бы повысить результативность действий по этим направлениям», — сказал Анатолий Артамонов. В числе главных задач органов внутренних дел губернатор назвал дальнейшее противодействие терроризму, экстремизму и обеспечение миграционной безопасности. Он призвал полицейских продолжить беспощадную борьбу с производством и распространением нелегальной алкогольной продукции, принять комплексные меры по снижению дорожно-транспортных происшествий и усилить профилактику коррупции и экономических преступлений.
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