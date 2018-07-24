В Казани появится катамаран на солнечных батареях

Катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях, появится в Казани 28 июля, сообщает мэрия города.

В столицу Татарстана судно прибывает в рамках экспедиции, которая проходит по акватории республики. Совершить на нем водную прогулку смогут все желающие. Фестиваль пройдет на Кремлевской набережной 28 июля с 11.00 до 14.00. В Казани катамаран пробудет до 30 июля. 31 июля он остановится в Камском Устье, а 1 августа — в Тетюшах

Необычное судно совершает экспедицию по рекам России по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва Астрахань 19 мая. За три месяца оно пройдет более 5 тысяч километров через 20 регионов России. Цель — изучение гидрохимических характеристик и качества воды и построение интерактивной экологической карты. В 14 городах маршрута пройдет научно-технический фестиваль «Эковолна», на котором можно будет узнать последние новости о развитии альтернативных источников энергии.

Уникальный высокотехнологичный водный транспорт уже в ближайшее время может быть запущен в массовое производство, отмечает АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».