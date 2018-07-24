Успенскую церковь в Нижнем Новгороде отреставрируют за 6,6 млн рублей

На продолжение ремонта и реставрации объекта культурного наследия «Успенская церковь», расположенного на улице Пушкина, затратят 6,6 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, Успенская старообрядческая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. В перечень работ входит реставрация северного и южного крыльца, ремонт кровли, реставрация кирпичной кладки. Кроме того, проект реставрации Успенской церкви предусматривает демонтаж асфальтовой отмостки и замену ее на гранитную колотую брусчатку. Фасад храма будет покрашен в белый цвет.

Начальная максимальная цена контракта составляет 6,6 млн рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета. Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» на сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием. Итоги будут подведены 17 августа.

Напомним, в октябре 2017 года питерское ООО «Ремстройсоюз» начало проводить ремонтно-реставрационные работы в Успенской старообрядческой церкви за 17,1 млн рублей. По требованиям ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подрядчик должен был закончить ремонтно–реставрационные работы в августе 2018 года. Тем не менее, ремонт и реставрация объекта культурного наследия продолжается. Согласно условиям нового контракты работы необходимо завершить до 20 декабря 2018 года.