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«Дом.ru» запустил первое приложение для SmartTV
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«Дом.ru» запустил первое приложение для SmartTV 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оно открывает доступ к ТВ-каналам и интерактивным сервисам от оператора.
Приложение «Дом.ruTV» можно скачать в магазине приложений для Smart-телевизоров Samsung и LG. Клиент оператора сможет смотреть все каналы, которые входят в его тариф. Для авторизации потребуется ввести логин и пароль от договора. Услуга позволяет смотреть каналы в высоком качестве и пользоваться дополнительными функциями: телеархивом (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), паузой и перемоткой эфира, видео по запросу, электронной ТВ-программой и др.
На стартовой странице приложения можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки. Выбранный контент будет доступен на разных устройствах: ТВ, смартфонах, планшетах, ПК (всего до 5 устройств). Подключенные сервисы можно оплатить банковской картой (должна быть привязана к счету через личный кабинет) или с лицевого счета абонента (при положительном балансе).
Пользователи приложения, чьи телевизоры поддерживают формат UltraHD (4К), могут смотреть канал InsightUHD в формате сверхвысокой четкости. В эфире канала — инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт, интерактивные проекты. Чтобы канал работал корректно, нужен интернет на скорости 40 Мбит/с. Замерить скорость можно прямо в приложении, для чего в него интегрирован Speedtest— популярное в России и мире приложение для измерения скорости интернета.
«Любая покупка — это, прежде всего, эмоции, — отмечает руководитель службы управления контентом «Дом.ru» Ксения Боровикова. — Чтобы их могли испытать наши клиенты, мы разработали яркий и удобный интерфейс стартового экрана с интуитивно понятной витриной контента, агрегировали контент с различных платформ и VoD-сервисов, крупнейших голливудских студий и телеканалов. Перед запуском мы изучили опыт флагманов AppleTV, Netflix, AmazonFireTV и интегрировали их лучшие решения. Запуск приложения для SmartTV стало новым этапом развития интерактивного телевидения от «Дом.ru». Мы уже работаем над тем, чтобы услуга стала доступна владельцам телевизоров других производителей».
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