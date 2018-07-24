Московский урбанистический форум посетили семь тысяч участников из 68 стран

Московский урбанистический форум, проходивший с 17 по 22 июля, посетили около семи тысяч участников из 68 стран. Об этом сообщает m24 со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

В рамках деловой программы состоялось 87 мероприятий. На дискуссиях, пленарных заседаниях и презентациях выступили 416 спикеров, в том числе 125 иностранных экспертов.

Культурная часть предусматривала более 100 экскурсий, лекций, мастер-классов и других мероприятий. Фестиваль «Связывая поколения» посетили более 200 тыс. человек.

«В этом году прошёл самый представительный и интересный урбанистический форум, по его итогам мы подготовим предложения по перспективному стратегическому развитию города на годы вперёд», — цитирует Хуснуллина издание «Дни.ру».

Он отметил, что все предложения будут представлены мэру Сергею Собянину для рассмотрения возможностей их реализации.

Ранее сообщалось, что в качестве темы форума был выбран слоган «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».