Ещё
Московский урбанистический форум посетили семь тысяч участников из 68 стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский урбанистический форум посетили семь тысяч участников из 68 стран 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Москва центр
Московский урбанистический форум, проходивший с 17 по 22 июля, посетили около семи тысяч участников из 68 стран. Об этом сообщает m24 со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.
В рамках деловой программы состоялось 87 мероприятий. На дискуссиях, пленарных заседаниях и презентациях выступили 416 спикеров, в том числе 125 иностранных экспертов.
Культурная часть предусматривала более 100 экскурсий, лекций, мастер-классов и других мероприятий. Фестиваль «Связывая поколения» посетили более 200 тыс. человек.
«В этом году прошёл самый представительный и интересный урбанистический форум, по его итогам мы подготовим предложения по перспективному стратегическому развитию города на годы вперёд», — цитирует Хуснуллина издание «Дни.ру».
Он отметил, что все предложения будут представлены мэру Сергею Собянину для рассмотрения возможностей их реализации.
Ранее сообщалось, что в качестве темы форума был выбран слоган «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
RT на русском: последние новости
Крупный камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны украинских военных за сутки Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени экс-футболисту «Барселоны» Абидалю
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам284
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой23
Путин дал добро на новый мегамост600
Бузова попала в аварию55
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть56
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение