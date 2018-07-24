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Почти 900 украинцев заболели корью за неделю
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Почти 900 украинцев заболели корью за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Почти 900 украинцев заболели корью за последнюю неделю, а общее количество заболевших в стране с начала 2018 года превысило 26 тысяч человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагоприятной ситуации с корью на Украине и напомнил о необходимости сделать прививку при планировании поездки в страну.
"За 29-ю неделю 2018 года корью заболели 882 человека — 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе", — говорится в сообщении. По данным Минздрава, всего с начала 2018 года корью заразились 26,6 тысячи человек, от осложнений умерли 13 — девять детей и четверо взрослых.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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