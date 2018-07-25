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В центре Архангельска открылась остановка в виде избирательного участка
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В центре Архангельска открылась остановка в виде избирательного участка 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В центре Архангельска на площади Ленина автобусная сменилось оформление знаменитой футбольной автобусной остановки. Теперь павильон для ожидания будет принимать наказы избирателей.
Вместо футбольных ворот здесь начал работу избирательный участок. Урны, информация о выборах, имитация кабинок. Все желающие могут оставить свои наказы будущим депутатам Архангельского областного собрания и Архангельской городской Думы.
Пассажиров, которые выходят из автобусов на пл. Ленина, встречают волонтеры созданного в этом году регионального объединения Сообщества активных молодых избирателей.
Эта информационная акция нацелена на привлечение внимания жителей к важному политическому событию: 9 сентября пройдет голосование, по итогам которого определится новый состав областного собрания депутатов и городской Думы.
Напомним, что ранее полиция задержала архангелогородца, который сломал автобусную остановку в виде футбольных ворот и украл футбольный мяч.
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