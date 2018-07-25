В центре Архангельска открылась остановка в виде избирательного участка

В центре Архангельска на площади Ленина автобусная сменилось оформление знаменитой футбольной автобусной остановки. Теперь павильон для ожидания будет принимать наказы избирателей.

Вместо футбольных ворот здесь начал работу избирательный участок. Урны, информация о выборах, имитация кабинок. Все желающие могут оставить свои наказы будущим депутатам Архангельского областного собрания и Архангельской городской Думы

Пассажиров, которые выходят из автобусов на пл. Ленина, встречают волонтеры созданного в этом году регионального объединения Сообщества активных молодых избирателей.

Эта информационная акция нацелена на привлечение внимания жителей к важному политическому событию: 9 сентября пройдет голосование, по итогам которого определится новый состав областного собрания депутатов и городской Думы.

Напомним, что ранее полиция задержала архангелогородца, который сломал автобусную остановку в виде футбольных ворот и украл футбольный мяч.