В Архангельске задержали вандала, умыкнувшего мяч с «футбольной остановки»

Полиция задержала архангелогородца, который сломал автобусную остановку в виде футбольных ворот.

Известно, что задержанному 28 лет. Задержали его, используя записи с камер наблюдения, а при обыске у него нашли и мяч с именами сборной России по футболу, который украшал остановку. В данный момент решается вопрос о привлечении хулигана к ответственности.

Напомним, остановку в виде футбольных ворот установили 11 июля. Она поставлена в память о Чемпионате мира по футболу 2018 года и была заявлена как фото-зона для болельщиков. Но мяч с неё украли уже в ночь с 12 на 13 июня.