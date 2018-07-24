Ещё
В Архангельске задержали вандала, умыкнувшего мяч с «футбольной остановки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Архангельске задержали вандала, умыкнувшего мяч с «футбольной остановки» 

АиФ Архангельск 37 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Полиция задержала архангелогородца, который сломал автобусную остановку в виде футбольных ворот.
Известно, что задержанному 28 лет. Задержали его, используя записи с камер наблюдения, а при обыске у него нашли и мяч с именами сборной России по футболу, который украшал остановку. В данный момент решается вопрос о привлечении хулигана к ответственности.
Напомним, остановку в виде футбольных ворот установили 11 июля. Она поставлена в память о Чемпионате мира по футболу 2018 года и была заявлена как фото-зона для болельщиков. Но мяч с неё украли уже в ночь с 12 на 13 июня.
АиФ Архангельск: последние новости
Роспотребнадзор проверил пляжи в Архангельске Архангельскую «Аллею Славы» обокрали на 30 саженцев Поморская байдарочница Наталья Подольская вышла замуж
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту125
Израиль сбил самолет205
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками107
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест93
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение