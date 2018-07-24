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Херсонес готовится принять 10 тысяч паломников в День Крещения Руси
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Херсонес готовится принять 10 тысяч паломников в День Крещения Руси 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В День Крещения Руси, отмечаемый 28 июня, в Крыму и Севастополе состоятся масштабные мероприятия. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказали секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоирей Александр Якушечкин и настоятель Свято-Владимирского Собора в Херсонесе Сергей Халюта.
Праздник ознаменуется колокольным перезвоном крымских церквей, который можно будет услышать 27 и 28 июля.
Главным местом проведения торжественных мероприятий станет Херсонес. В 6.00 отправится крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира по традиционному маршруту: от Владимирского собора — усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора на территории Херсонеса. Через два часа праздничное богослужение в храме возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
"Регламент этого крестного хода был собственноручно прописан царем Александром II, и с тех пор неукоснительно соблюдается, — отметил Сергей Халюта. — Перерыв в его проведении был сделан только на богоборческий период в истории нашей страны".
По его словам, ежегодно Херсонес в день празднования Крещения Руси принимает около 10 тысяч паломников. Нынешний не станет исключением. «Херсонес — центр притяжения всего христианского славянского мира. Нам очень приятно видеть паломников из Сирии, Греции, радуется сердце паломникам из Украины, приезжают религиозные туристы из США и других стран католического мира».
В то же время Александр Якушечкин рассказал, что крестные ходы состоялся во многих городах Крыма. Так, в Алуште паломники отравятся в них по морю. С разных сторон акватории: из поселка Малореченское и от храма Всех крымских святых, расположенного в центре Алушты, отойдут корабли с участниками. Встретятся они на набережной города, где будет совершен праздничный молебен.
Массовые крещения в Черном море состоятся в Евпатории, купели для окунания будут открыты в Кировско-Белогорском округе.
В рамках праздника в городах полуострова пройдут концерты, выставки, конкурсы, ярмарки, а в Симферополе — молодежный фестиваль-концерт «Русь тысячелетняя».
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