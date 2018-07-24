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Глава СПЧ посетил заключенного Карпюка из списка украинского омбудсмена
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Глава СПЧ посетил заключенного Карпюка из списка украинского омбудсмена 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ВЛАДИМИР, 24 июля. /ТАСС/. Участник запрещенной в РФ украинской националистической организации УНА — УНСО Николай Карпюк, осужденный в России и отбывающий наказание во Владимире, не жалуется на условия содержания. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который с членом Совета Николаем Сванидзе посетил Карпюка в тюрьме.
"На условия содержания у него жалоб нет: ни по отношению с персоналом, ни по медицине, ни по питанию", — сказал глава СПЧ. По его словам, Карпюк содержится в одноместной камере. «Камера светлая, хорошо проветриваемая, с хорошим ремонтом. У него есть книги и газеты, которые он выписывает», — информировал председатель Совета.
Федотов также сообщил, что Карпюк называет вынесенный ему в России приговор «необоснованным и незаконным», а сделанное им признание якобы «результатом пыток». «Мы заверили его, что если он обратится в Совет, мы постараемся обратить внимание прокуратуры на это его утверждение», — сказал глава Совета.
Он также уточнил, что Карпюк поблагодарил украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая намеревалась посетить его в тюрьме, и СПЧ «за последовательную позицию по взаимному обмену удерживаемых лиц, украинцев и россиян».
По данным Следственного комитета России, Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимал активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.
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