В Вене лошадей подкуют пластиковыми подковами, чтобы не портить асфальт

В центральном районе Вены лошадей, перевозящих в знаменитых фиакрах туристов, подкуют пластиковыми подковами. Использование в городских условиях конного транспорта наносит ежегодно дорожному покрытию ущерб в размере 700 тысяч евро, посчитала администрация.

Власти поручили ветеринарно-медицинской академии разработать четыре варианта пластиковых подков. Уже в августе пробные экземпляры будут готовы и использованы по назначению. Затем к реализации проекта подключатся владельцы фиакров, которые понесут часть финансовых расходов по внедрению новшества в жизнь, сообщает газета Kronen Zeitung.

Специалисты утверждают, что пластиковые подковы обеспечат также значительное снижение уровня шума, который является проблемой для местных жителей. Недостатками нового материала является отсутствие гарантии, что лошади не поскользнутся в условиях ненастной погоды, а также то, что пластик недостаточно прочный и его придется чаще менять.

Извозчики с фиакрами давно стали туристической достопримечательностью Вены, приносящей немалый доход. И ранее с целью экономии предпринимались попытки замены металлических подков на резиновые аналоги. Однако эксперимент был признан неудачным.