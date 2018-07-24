Власти Приангарья хотят создать ТОСЭР в Тулуне

Министерство экономического развития Иркутской области прорабатывает возможность создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Тулуне . Об этом сообщил журналистам глава ведомства Евгений Орачевский.

«Сейчас мы прорабатываем возможность создания территории опережающего развития в Тулуне заявки в Минэкономразвития РФ уже поданы», — отметил он.

По словам Орачевского, в городе насчитывается около 15 потенциальных резидентов. Основным проектом станет создание завода стеклокомпозитов, сумма инвестиций по которому составляет примерно миллиард рублей. Также резидентами ТОСЭР могут стать предприятия по переработке древесины и выпуску продуктов питания.