Секреты Мачу-Пикчу: где спрятано золото инков?

Американский археолог Хайрам Бингем 24 июля 1911 года обнаружил «затерянный город инков» — Мачу-Пикчу. Сейчас это — одна из главных и самых загадочных достопримечательностей планеты. В 2007 году город внесли в список семи новых чудес света вместе с Великой Китайской стеной, римским Колизеем и индийским Тадж-Махалом. Число туристов в Мачу-Пикчу, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , постоянно растет. В 2016 году его посетили 1,4 миллиона человек. По мнению ЮНЕСКО, растущий и неконтролируемый поток визитеров ведет к разрушению древнего города, поэтому в этом году власти резко ограничили время посещения.

На смену туристам придут дополнительные команды археологов, но смогут ли они ответить на самые загадочные вопросы: зачем инки построили величественный город и действительно ли в подземельях Мачу-Пикчу хранятся несметные сокровища исчезнувшего народа? Об истории и тайнах главного города ушедшей цивилизации в эфире радио Sputnik говорим с археологом, специалистом по истории и археологии Латинской Америки Андреем Жуковым и экономистом, президентом Ассоциации землячества студентов из Перу Ренсом Руисом Чистамой.

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