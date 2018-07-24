Эволюция Пашинина: Как русский националист стал бандеровцем и расистом

Главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина посвятила второй выпуск своего YouTube-проекта KishkiNa актеру Анатолию Пашинину , воюющему в Донбассе в составе 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии (выделилась в начале 2016 года из Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»*) «Аратта». Это говорит о значимости, придаваемой в украинских массмедиа этой фигуре — предыдущий (первый) выпуск KishkiNa был посвящен популярнейшему ранее телеведущему Савику Шустеру.

«В России Анатолий Пашинин был очень востребованным актером, за один съемочный день он получал 3,5 тысячи долларов», — начинает свой выпуск Кошкина. Далее она рассказывает о том, как потом актер все бросил и приехал защищать Украину , сначала на Евромайдан, а потом на фронт в батальоны «Правого сектора»*.

Тут стоит уточнить — такие гонорары действительно у Пашинина могли быть, но в 2006 году, когда играл одну из главных ролей в сериале «Грозовые ворота» про подвиги псковских десантников в Чечне . Позже все изменилось, хотя сам актер упоминает, что «жил очень хорошо». По свидетельству его знакомых, роковую роль сыграл алкоголь: на фоне неожиданного пришедшего к нему успеха молодой актер начал быстро спиваться.

«Я приехал в Москву , какое-то время ты живёшь там, занимаешься работой, проходит весь этот вот восторг от кино, сталкиваешься с реальной жизнью, с красивыми женщинами, и они портят тебе эту реальную жизнь», — жаловался изрядно потрепанный и невеселый Пашинин на пресс-конференции в Запорожье 24 января 2013 года.

В интервью Кошкиной актер рассказал, «что еще до Майдана, помню, мы стояли с братом (живущим на Украине. — прим. авт.) месяца за два до этого… говорю, не хочется возвращаться» обратно в Россию. Разве так бывает, когда у тебя там все хорошо?

На той же пресс-конференции в Запорожье Пашинин рассказал, что вступил в русскую националистическую партию. И с восторгом поведал тогда украинским журналистам: « Валерий Соловей — это председатель нашей партии «Новая сила». Я прослушал все его интервью, я горжусь этим, прочитал все его работы… Я очень хочу быть активным членом партии, но пока помогаю по мере своей занятости. Весной, летом, осенью (2012 года. — прим. авт.) мы ездили по городам, где были отделения нашей партии».

Немного для понимания о том, как Соловей от лица «Новой силы» планировал вести себя по отношению к Украине. «Когда мы победим, — заметьте, не если, а когда, — в Конституцию России будет внесена статья о русских как разделенном народе, — писал он в статье-презентации партии, опубликованной 13 января 2012 года. — Это значит, что все русские вне пределов России автоматически получат российское гражданство или, в случае правовой коллизии, специальную „карту русского“, которая гарантирует им полную и безоговорочную защиту со стороны России… Новая российская власть провозгласит главным критерием своей внешней политики в СНГ отношение к соотечественникам. А у нас немало возможностей, чтобы надежно их защитить».

Да это прям цитаты из выступлений Владимира Путина после присоединения Крыма и начала «русской весны» на юго-востоке Украины! «Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине… Мы, конечно, будем не только внимательно следить, но и соответствующим образом реагировать», — заявил Путин 24 июня 2014 года в Вене

Потом, правда, интерес Пашинина к русскому национализму — силе, рядом с которой он пытался обрести собственную силу, уверенность в себе — ослаб. Тем более, когда в Киеве начался Евромайдан, показавший еще большую силу. «Был на Майдане, кричал: „Слава Украине, героям слава“ — и видел рождение свободных людей», — заявлял он в показанном в марте 2014 года видеообращении, уже отрастив подобие казацкого чуба.

Впрочем, новых впечатлений Пашинину хватило в Киеве ненадолго. «Меня ужасно расстроила и реакция на происходящее россиянской „элитки“, и культурной, с позволения сказать, элиты Украины», — говорит он сейчас Кошкиной.

С декабря 2014 года Пашинин начинает вояжи в зону АТО, встречаясь там как с бойцами ВСУ, так и «Правого сектора». Но вскоре наступает разочарование и в этих людях.

«Когда говорят: «Я русский» — моя рука тянется за маузером, — заявил Пашинин 11 сентября 2015 года в интервью «Газете по-украински», переиначив известную фразу немецкого драматурга Ханса Йоста, выросшего к 1942 году до группенфюрера СС. — Поэтому самые близкие мне по духу — азовцы. Долго верил Ярошу. Теперь, когда вижу, как он безынициативно ведёт войну, доверие к нему пропало».

Постоянная смена примеров для подражания. Вчера русский националист — сегодня ненавидит русских. Вчера поносит Яроша — а затем вступает в один из подчиненных ему батальонов. Вчера он героизировал Майдан, а ныне заявил Кошкиной: «Майдан — это только намек на волеизъявление народа, это еще даже не отстаивание прав».

Постоянное раздражение, льющееся на камеру, — тотальное раздражение уже на все в этом мире. «Я ненавижу устройство государства, потому что государство устроено так, что скоты, которым нечем заняться, лезут во власть», — говорит он Кошкиной. Ненавидит государство в принципе! Не случайно в 2015 году Пашинин назвал себя «Газете по-украински» национал-анархистом, а сейчас определяет себя уже как просто анархиста.

Начав с разговора о русских («Те, кто носят сейчас русские фамилии, уже не носят русские гены»), он поносит в разговоре с Кошкиной уже и украинский народ, частью которого еще недавно пытался стать: «Потому что украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке (на фронте. — прим. авт.) еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы!»

И при этом опустившийся и оборванный человек источает удивительный снобизм в собственном отношении, замешанный на претензиях на благородное происхождение (судя по ряду оговорок — исходя из расовой принадлежности): «Указывают мне, белому человеку, как жить!… В семье у нас нет никаких законов, но, если это благородная семья… Мне ближе всего аристократический анархизм… Я знаю свое происхождение до одиннадцатого колена!».

Безумный клоун — так с иронией окрестила актера-бойца Кошкина.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.