В Москве присяжные впервые вынесли вердикт в районном суде

В Черемушкинском суде коллегия столичных присяжных заседателей вынесла вердикт, сообщается в пресс-службе Мосгорсуда.

Как стало известно, коллегия присяжных, впервые отобранная для работы в районном суде, единодушно признала виновным в покушении на убийство подсудимого Сергея Царева, а также постановила, что он не заслуживает снисхождения.

По имеющимся данным, в апреле 2016 года Царев в вагоне метро не менее двух раз выстрелил в голову потерпевшему. Медикам удалось его спасти.

В пресс-службе подчеркнули, что это дело стало первым в Москве , содержащим ходатайство подсудимого о рассмотрении его дела присяжными заседателями. В районных судах столицы в данный момент находятся еще три дела с ходатайствами о рассмотрении коллегией присяжных.

Ранее сообщалось, что присяжные признали виновным полицейского, подозревавшегося в убийстве 19 женщин.