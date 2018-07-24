В Москве присяжные впервые вынесли вердикт в районном суде 

В Черемушкинском суде коллегия столичных присяжных заседателей вынесла вердикт, сообщается в пресс-службе Мосгорсуда.
Как стало известно, коллегия присяжных, впервые отобранная для работы в районном суде, единодушно признала виновным в покушении на убийство подсудимого Сергея Царева, а также постановила, что он не заслуживает снисхождения.
По имеющимся данным, в апреле 2016 года Царев в вагоне метро не менее двух раз выстрелил в голову потерпевшему. Медикам удалось его спасти.
В пресс-службе подчеркнули, что это дело стало первым в Москве, содержащим ходатайство подсудимого о рассмотрении его дела присяжными заседателями. В районных судах столицы в данный момент находятся еще три дела с ходатайствами о рассмотрении коллегией присяжных.
Ранее сообщалось, что присяжные признали виновным полицейского, подозревавшегося в убийстве 19 женщин.