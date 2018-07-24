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Чистая прибыль американской UTC в I полугодии выросла на 18%
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Чистая прибыль американской UTC в I полугодии выросла на 18% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского финансово-промышленного гиганта United Technologies Corp. (UTC), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2018 года выросла на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,345 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.
Разводненная прибыль на акцию составила 4,18 доллара против 3,53 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 9,8% — до 31,947 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль UTC увеличилась на 42,3% — до 2,048 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,56 доллара против 1,8 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,85 доллара за акцию. Выручка за отчетный период выросла на 9,3% — до 16,705 миллиарда долларов.
"Для нас это был четвертый квартал подряд, в котором органический рост продаж составил 5% или более, что является результатом наших инвестиций в инновации", — сказал председатель и главный исполнительный директор UTC Грегори Хейс (Gregory Hayes).
Он сообщил, что по итогам 2018 года компания ожидает скорректированную прибыль на акцию в размере 7,1-7,25 доллара. Выручку по итогам года UTC прогнозирует в диапазоне 63,5-64,5 миллиарда долларов.
UTC была основана в 1934 году. Штаб-квартира расположена в городе Хартфорде, штат Коннектикут. UTC занимается исследованиями, разработкой и производством высокотехнологичных продуктов в различных областях, в том числе авиационных двигателей, вертолетов, топливных элементов, лифтов и эскалаторов, строительных систем.
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