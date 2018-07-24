Псковичи отправятся на фестиваль судостроения и судоходства в Кижи

«Кижская регата» — юбилейный ХХ Международный фестиваль традиционного судостроения и судоходства пройдет на острове Кижи, в Карелии , с 3 по 5 августа 2018 года.

Важно отметить, что в регате принимают участие все регионы Северо-Запада России . Начнет свою работу фестиваль на острове Кижи 3 августа, где состоится Конкурс мастеров-судостроителей «Народная лодка». Ожидается, что на конкурсе будет представлено около 20 лодок из Карелии и 8 лодок из других регионов, после чего состоятся гонки Молодёжной регаты.

На фестиваль приглашены все 11 участников национального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Ожидается, что в фестивале примут участие представители Санкт-Петербурга Вологды , Великого Новгорода, Пскова Калининграда , Великого Устюга, Старой Ладоги, Изборска, Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, Соловецкого музея-заповедника и Музея «Малые Корелы».

«Кижская регата» — первый в России фестиваль традиционного судостроения и судоходства, впервые проведенный в 1999 году по инициативе Музея-заповедника «Кижи». За годы своего существования фестиваль стал событием федерального и международного уровня, давшим импульс развитию аналогичных праздников на воде по всей стране. Сегодня «Кижская регата» включена в национальный календарь событий России и представлена на крупнейших международных туристских выставках в России и за рубежом. Фестиваль по праву считается самым ярким событийным мероприятием по продвижению внутреннего и въездного водного туризма на основе возрождения традиционной крестьянской культуры судостроения и судоходства на Русском Севере.