Танец парня рядом с движущейся машиной закончился трепкой от мамы — угарное видео

Молодой парень хотел выполнить новый завирусившийся в сети челлендж, но процесс неожиданно прервала мама с тапкой

В сети стал очень популярным новый челлендж «Kiki challenge». Это вызов, в ходе которого человек должен выйти из движущейся машины и танцевать рядом с ней, двигаясь вперед. Это происходит под песню рэпера Дрейка «In My Feelings», в которой он признавался своей подруге Кики в любви, откуда и название челленджа. Происходящее же снимает другой человек с пассажирского сиденья.

Герой этого видео решил тоже выполнить челлендж, но под другую композицию. На кадрах видно, как молодой парень выходит из машины и начинает весело танцевать. Примерно через десять секунд он резко останавливается и, глядя вперед, меняется в лице.

Затем в кадре появляется босая на одну ногу мама парня. А босая она потому, что свой тапок держит в руке и готова начать бить им своего сына.

Сначала мама начинает явно недовольным тоном ругаться с сыном на испанском, а когда тот отвечает, что это шутка, начинает бить его своим «оружием».

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Парню остается лишь разводить руками, и вновь повторять, что все это шутка. Но маму этим не возьмешь — после каждой попытки перечить, она бьет его тапкой. В конце она замечает, что все происходящее снимают из салона и замахивается обувью на друга парня. На этом видео обрывается.

Ролик под названием «Мама, которую мы заслуживаем» опубликовал на портале Reddit пользователь Plebsplease. Видео набрало уже более 70 тысяч плюсов и двух тысяч комментариев.