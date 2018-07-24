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В Уфе появилась новая остановка для электричек
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Путин дал добро на новый мегамост

В Уфе появилась новая остановка для электричек 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Пригородному поезду № 6402 Дема — Аша назначена дополнительная остановка. Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, она называется «Левая Белая».
— АО «Башкортостанская ППК» просит пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов, — говорится в пресс-релизе.
Напомним, с 1 августа текущего года информация о времени отправления и прибытия будет осуществляться по местному времени.
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