В Уфе появилась новая остановка для электричек

Пригородному поезду № 6402 Дема — Аша назначена дополнительная остановка. Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, она называется «Левая Белая».

— АО «Башкортостанская ППК» просит пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, с 1 августа текущего года информация о времени отправления и прибытия будет осуществляться по местному времени.

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