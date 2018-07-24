Торба: Водоснабжение в Мамоново наладят к концу августа 

Об этом заявил министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба, сообщает пресс-служба регионального правительства. «По программе конкретных дел (ПКД) промыты скважины с заменой насоса на улицах Полевой, Октябрьской и Артиллерийской. Заменены насосы, и установлены новые частотные преобразователи на водонасосной станции. Капитально отремонтирована одна из водозаборных скважин на улице Балтийской. В план-график включён ремонт ещё одной. Конкурсные процедуры уже начались, работы будут выполняться за счёт экономии по итогам проведения торгов по другим объектам программы. Соответствующее дополнительное соглашение уже подписано», — отметил Александр Торба. Он подчеркнул, что эти мероприятия обеспечат бесперебойное водоснабжение Мамоново. Сейчас организована почасовая подача воды. Ночью на водонасосной станции происходит наполнение резервуаров и их обеззараживание, поэтому с 24:00 до 5:15 в центре города отключают воду.
О перебоях при подаче воды в Мамоново стало известно в начале июня. Тогда же коммунальщики ввели график отключений в жилых домах. После этого в Instagram Антона Алиханова поступило около полусотни жалоб горожан. Сформированная по поручению губернатора рабочая группа предложила провести ремонт скважины в Мамоново за счёт оставшихся средств программы конкретных дел муниципалитета.