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В Оренбурге из-за укладки плитки перекроют проезд около памятника Чкалову
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В Оренбурге из-за укладки плитки перекроют проезд около памятника Чкалову 

АиФ-Оренбург 59 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 26 июля по 24 августа в Оренбурге перекроют автомобильный проезд в районе памятника В. П. Чкалову.
Временные неудобства связанны с финальным этапом реконструкции спуска к реке Урал. В четверг рабочие начнут благоустраивать верхнюю площадку вокруг памятника и менять тротуарную плитку.
Проезд будет запрещен на улице Советской в створе домов № 1 и № 2, также перекроют территорию со стороны улицы Набережной от Елизаветинских ворот до дома № 2 на улице Советской (корпус ОГПУ).
Оренбуржцы смогут переходить с улицы Советской на улицу Набережную и обратно по тротуару возле дома №2 на улице Советской, сообщает городская администрация.
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