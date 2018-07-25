В Оренбурге из-за укладки плитки перекроют проезд около памятника Чкалову

С 26 июля по 24 августа в Оренбурге перекроют автомобильный проезд в районе памятника В. П. Чкалову.

Временные неудобства связанны с финальным этапом реконструкции спуска к реке Урал. В четверг рабочие начнут благоустраивать верхнюю площадку вокруг памятника и менять тротуарную плитку.

Проезд будет запрещен на улице Советской в створе домов № 1 и № 2, также перекроют территорию со стороны улицы Набережной от Елизаветинских ворот до дома № 2 на улице Советской (корпус ОГПУ).

Оренбуржцы смогут переходить с улицы Советской на улицу Набережную и обратно по тротуару возле дома №2 на улице Советской, сообщает городская администрация.