Из-за замены плитки в Оренбурге перекроют движение у памятника Чкалову

Реставрация спуска к Уралу в областном центре близится к завершению. Сейчас рабочие занимаются обустройством территории вокруг памятника Чкалову и меняют тротуарную плитку.

Из-за ремонта 26 июля на некоторых участках дороги перекроют автодвижение. В этот день не получится проехать по Советской в створе домов №1 и №2. Перекроют и территорию от Елизаветинских ворот на ул. Набережной до дома №2 на Советской. Коммунальная техника, а также спецтранспорт на будет заезжать со стороны пер. Дмитриевский.

Пешеходы смогут перейти на ул. Набережную по тротуару у Советской, 2. К канатной дороге и Елизаветинскому спуску проход не перекроют.

Примерно через месяц, к 24 августа, реставрацию на этом участке уже завершат.

Напомним, что неделей ранее на нижней набережной реки Урал рабочие меняли тротуарную плитку, которую повредили грузовые автомобили.