Ещё
Из-за замены плитки в Оренбурге перекроют движение у памятника Чкалову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

Из-за замены плитки в Оренбурге перекроют движение у памятника Чкалову 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Реставрация спуска к Уралу в областном центре близится к завершению. Сейчас рабочие занимаются обустройством территории вокруг памятника Чкалову и меняют тротуарную плитку.
Из-за ремонта 26 июля на некоторых участках дороги перекроют автодвижение. В этот день не получится проехать по Советской в створе домов №1 и №2. Перекроют и территорию от Елизаветинских ворот на ул. Набережной до дома №2 на Советской. Коммунальная техника, а также спецтранспорт на будет заезжать со стороны пер. Дмитриевский.
Пешеходы смогут перейти на ул. Набережную по тротуару у Советской, 2. К канатной дороге и Елизаветинскому спуску проход не перекроют.
Примерно через месяц, к 24 августа, реставрацию на этом участке уже завершат.
Напомним, что неделей ранее на нижней набережной реки Урал рабочие меняли тротуарную плитку, которую повредили грузовые автомобили.
ProOren: последние новости
В Оренбуржье Россельхознадзор уничтожил больше тонны некачественного мяса В мэрии сообщили места установки в Оренбурге камер фотовидеофиксации Единственный приют для животных в Оренбурге могут закрыть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту112
Израиль сбил самолет176
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками95
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест96
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:14
Путин захотел помочь Греции справиться с пожарами
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение