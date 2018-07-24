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Финансовое учреждение тестирует опцию на 24 городах.
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Путин дал добро на новый мегамост

Финансовое учреждение тестирует опцию на 24 городах. 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В отделениях «Сбербанка» 24 городов России появилась новая услуга удаленного сурдоперевода. Теперь на консультацию по финансовым вопросам могут прийти горожане с нарушением слуха, знающие жестовый язык. Переводчик поможет клиентам узнать о сложных продуктах, требующих долгого объяснения. Сейчас новой опцией можно воспользоваться в уфимских отделениях банка на улице 50 лет СССР, 47 и улице Кольцевой, 177. Клиенту достаточно сообщить, что у него проблемы со слухом. Сотрудник офиса позвонит по видеосвязи переводчику русского жестового языка. «И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика − не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. Мы подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам», − пояснила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.
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