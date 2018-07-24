Киберпреступники вновь используют CCTV-камеры и принтеры для DDoS-атак

«Лаборатория Касперского» представила отчёт о DDoS-атаках через ботнеты во втором квартале 2018 года. Согласно нему, киберпреступники стали использовать для своих целей очень давние уязвимости. Например, эксперты сообщили о DDoS-атаках через известную с 2001 года брешь в протоколе Universal Plug-and-Play. А командой Kaspersky DDoS Protection были нейтрализованы нападения, организованные с применением уязвимости в протоколе CHARGEN, описанном еще в 1983 году.

Несмотря на длительность существования и ограниченную сферу применения протокола, в интернете можно найти немало открытых CHARGEN-серверов — в основном принтеров и копировальных аппаратов. При этом использование старых приемов не мешает злоумышленникам создавать новые ботнеты. Так, в Японии для проведения DDoS-атак использовались 50 тысяч камер видеонаблюдения.

По данным экспертов «Лаборатории Касперского», за отчётный период DDoS-ботнеты атаковали онлайн-ресурсы в 74 странах. Впервые за историю отчётов на основе статистики DDoS Intelligence в первую тройку самых атакованных стран (а именно — на второе место) попал Гонконг (специальный административный район Китая ), чья доля выросла в пять раз (17% от всех атак через ботнеты).

На первом и третьем местах остались Китай и США соответственно, тогда как Южная Корея сместилась на четвертое место, а Россия спустились ниже десятого. Наиболее атакованными ресурсами в Гонконге оказались хостинговые сервисы и платформы для облачных вычислений. Интересно, что из первой десятки наиболее активных командных (С&C) серверов Гонконг выбыл, предоставив место Вьетнаму . В лидеры выдвинулись США с почти половиной (45%) всех активных серверов управления ботнетами за второй квартал 2018 года.

Одновременно с этим активность DDoS-ботнетов под Windows сократилась почти в семь раз, а активность ботнетов под Linux выросла на 25%. Таким образом последние приняли на себя 95% всех DDoS-атак квартала, из-за чего также резко (с 57% до 80%) увеличилась доля атак типа SYN-флуд.

Одним из самых популярных методов монетизации DDoS-атак во втором квартале 2018 оставались нападения на криптовалютные и валютные биржи. Характерен случай с валютой Verge: хакер атаковал майнинговые пулы и похитил 35 миллионов XVG.

Продолжают страдать и игровые площадки, в частности, во время киберспортивных турниров. Причём, по сведениям «Лаборатории Касперского», DDoS-атаки распространяются не только на игровые серверы (что часто делается ради выкупа под угрозой срыва соревнований), но и на самих игроков, подключающихся с собственных площадок.

В этом случае организованная DDoS-атака на ключевых игроков одной из команд может легко привести к её проигрышу и выбыванию из турнира. Аналогичным образом преступники пытаются монетизировать рынок стримов — каналов с трансляцией прохождения видеоигр. Конкуренция в этом сегменте очень высока, а с помощью DDoS-атак злоумышленники могут мешать проведению онлайн-трансляции и, соответственно, заработку стримера.