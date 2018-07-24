Письмо со словами благодарности в адрес полицейских поступило в УМВД России по Вологодской области

УМВД России по Вологодской области поступило письмо от жителя одной из деревень Бабушкинского района. Пожилой сельчанин благодарил полицейских за помощь, оказанную его супруге.

Около семи утра в отдел полиции по Бабушкинскому району зашла женщина преклонного возраста. Посетительница была крайне взволнована, но не могла внятно объяснить дежурному, что с ней произошло. Полицейские установили личность гражданки 1940 г.р. и место ее проживания. Так как она пожаловалась на плохое самочувствие, стражи порядка незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила женщину в больницу.

Для выяснения обстоятельств по месту жительства сельчанки был сразу же направлен участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бабушкинскому району майор полиции Вячеслав Смыков. На пороге деревенского дома участкового встретил супруг женщины. Он рассказал полицейскому, что, будучи в преклонном возрасте, его жена иногда уходит из дома по неясной причине. Подобное случилось и той ночью, отсутствие супруги муж обнаружил утром. Участковый успокоил мужчину, рассказав, что его жене оказана необходимая помощь, и сейчас она находится под опекой врачей.

«Ваши сотрудники, разобравшись в ситуации, оказали действенную помощь, свидетельствующую об их профессионализме и опыте. Выражаю искреннюю благодарность и пожелания успехов в вашей нелегкой деятельности», — написал гражданин.