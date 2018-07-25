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Омский Роспотребнадзор за полгода конфисковал 6000 пачек сигарет
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Омский Роспотребнадзор за полгода конфисковал 6000 пачек сигарет 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает управление омского Роспотребнадзора, за полгода специалисты проверили 146 торговых точек, где продают табачную продукцию.
И оказалось, что нарушения есть почти у всех. Так, на 114 предприятиях были выявлены нарушения федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
По данным ведомства, наиболее часто омские табачные точки продавали изделия несовершеннолетним, не размещали знак о запрете курения табака и устанавливали свои киоски с нарушением расстояния до границ территории образовательного учреждения, то есть рядом со школами. Также найдена продукция без акцизных марок.
«За указанные нарушения составлено 114 административных протоколов на сумму 544 тыс. руб. Кроме того, конфискована 6201 пачка сигарет на сумму 310 600 руб», — сообщили в ведомстве.
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