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На Сахалине после прокурорской проверки уволена руководитель жилищной инспекции
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На Сахалине после прокурорской проверки уволена руководитель жилищной инспекции 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
По данным ведомства, чиновница регулярно начисляла себе премию, не имея на то законных оснований. «Установлено, что руководитель Государственной жилищной инспекции Сахалинской области подписывала приказы о начислении себе премий. Таким образом с ноября 2015 года по декабрь 2016 года чиновница незаконно получила более миллиона рублей в качестве премиального вознаграждения», — сообщается на сайте региональной прокуратуры. После прокурорской проверки было выдано представление о привлечении руководителя службы к дисциплинарной ответственности, однако наказания она так и не понесла. «В связи с этим прокурором области в суд направлено исковое заявление о возложении на работодателя обязанности привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», — пояснили в ведомстве..
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