На Сахалине после прокурорской проверки уволена руководитель жилищной инспекции 

По данным ведомства, чиновница регулярно начисляла себе премию, не имея на то законных оснований. «Установлено, что руководитель Государственной жилищной инспекции Сахалинской области подписывала приказы о начислении себе премий. Таким образом с ноября 2015 года по декабрь 2016 года чиновница незаконно получила более миллиона рублей в качестве премиального вознаграждения», — сообщается на сайте региональной прокуратуры. После прокурорской проверки было выдано представление о привлечении руководителя службы к дисциплинарной ответственности, однако наказания она так и не понесла. «В связи с этим прокурором области в суд направлено исковое заявление о возложении на работодателя обязанности привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», — пояснили в ведомстве..