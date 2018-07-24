Для участников «Московского долголетия» в Лианозове проведут праздник двора

Праздники двора организованы для пенсионеров района Лианозово в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» и проходят каждый четверг. На бесплатные мероприятия приглашают всех желающих. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» Олеся Кульгина.

— Праздник двора состоится 26 июля в 17.00 по адресу ул. Череповецкая, д. 24. Пенсионеров ждет спортивная и творческая программа, — уточнила Олеся Кульгина.

Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо зарегистрироваться в районном центре соцобслуживания по адресу: улица Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (ео)