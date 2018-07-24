Фрактальный рисунок изобразят гости в Лихачевском переулке

Участковый отдел «Головинский» Московской службы психологической помощи населению приглашает всех желающих посетить бесплатный семинар «Фрактальное рисование». Встреча пройдет 24 июля.

Как рассказала корреспонденту «Головинских вестей» ведущая тренинга Светлана Егорова, арт-терапия является направлением, позволяющим человеку раскрыть свой природный потенциал, творческие способности, способствует гармоничному развитию личности.

Фрактальный рисунок — один из методов арт-терапии, наиболее доступный и эффективный для коррекции и гармонизации психоэмоционального и личностного состояния человека.

Вход на мероприятие свободный, но необходимо записаться по телефону 8 (495) 454-40-94. Семинар будет проходить с 17.30 по адресу 3-й Лихачевский переулок, д. 3, корп. 2. (ео)