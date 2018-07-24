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В Екатеринбурге на этой неделе пройдут два митинга против повышения пенсионного возраста
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В Екатеринбурге на этой неделе пройдут два митинга против повышения пенсионного возраста 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Против пенсионной реформы на этой неделе в Екатеринбурге пройдет не один, а два митинга. Ранее местные коммунисты объявили о митинге в субботу, 28 июля, на площади Советской Армии у «Черного тюльпана» (в 12:00). Сейчас объявлено о митинге на площади Обороны — он будет раньше — в пятницу, 27 июля, с 17:00 до 19:00. Его проводит Координационный совет «Союза трудящихся Свердловской области».
Интересно, что организаторы обоих митингов изначально заявляли их проведение на площади Труда. В обоих случаях от областного минбезопасности последовал отказ. В Координационном совете заявили, что подавали несколько десятков уведомлений, и только после мундиаля им удалось согласовать место и время. Митинг рассчитан на 500 человек.
«Мы приглашаем жителей города с целью выразить протест повышению пенсионного возраста, повышению ставок НДС, повышению цен на бензин и в целом сегодняшней политике нашего государства!» — говорится в приглашении.
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