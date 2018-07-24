Французская оппозиция потребовала вотума недоверия правительству в связи с «делом Беналля»

ПАРИЖ, 24 июля. / ТАСС /. Французская оппозиционная правоцентристская партия «Республиканцы» потребовала в парламенте вотума недоверия к правительству в связи с «делом Беналля». Об этом во вторник заявил от ее имени руководитель парламентской фракции Кристиан Жакоб

По его словам, «правительство пытается уйти от ответственности в деле об избиении демонстрантов сотрудником Елисейского дворца в ходе первомайской демонстрации». «Мы хотим, чтобы правительство держало ответ перед парламентом в связи с этим инцидентом», — сказал Жакоб.