Ещё
В библиотеке на границе Бибирева и Лианозова состоится встреча «Гитара по кругу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин дал добро на новый мегамост
Путин дал добро на новый мегамост

В библиотеке на границе Бибирева и Лианозова состоится встреча «Гитара по кругу» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Музыкально-литературный клуб «Свеча» библиотеки искусств № 57 на Алтуфьевском шоссе приглашает всех желающих на вечер «Свободный микрофон», который пройдет 27 июля. Как сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов, сбор проводит коллектив «Гитара по кругу».
— Тема «У сердца тоже есть свои июли» приветствуется, но сбор не ограничивается ею. Благодатное время — время правления солнца, любви, неги многоцветья. У пишущих всегда есть что сказать об удивительной сердцевине лета! — сказал Олег Климов.
Напомним, библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 91. Всех желающих будут ждать к 18.00. Вход свободный. (ео)
Управа района Бибирево: последние новости
Работа двух трамвайных маршрутов в СВАО временно изменена Новая акция библиотеки на Корнейчука привлекла множество читателей Коммунальщики отремонтировали асфальт на тротуаре около одного из домов по улице Корнейчука
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишат желания иметь валюту114
Израиль сбил самолет178
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками97
Тяжелобольная Терехова не может говорить12
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест96
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение