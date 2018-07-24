В библиотеке на границе Бибирева и Лианозова состоится встреча «Гитара по кругу»

Музыкально-литературный клуб «Свеча» библиотеки искусств № 57 на Алтуфьевском шоссе приглашает всех желающих на вечер «Свободный микрофон», который пройдет 27 июля. Как сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов , сбор проводит коллектив «Гитара по кругу».

— Тема «У сердца тоже есть свои июли» приветствуется, но сбор не ограничивается ею. Благодатное время — время правления солнца, любви, неги многоцветья. У пишущих всегда есть что сказать об удивительной сердцевине лета! — сказал Олег Климов.

Напомним, библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 91. Всех желающих будут ждать к 18.00. Вход свободный. (ео)