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Иркутских алиментщиков исправляют с помощью ухода за бездомными животными
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Иркутских алиментщиков исправляют с помощью ухода за бездомными животными 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сотрудники ФСИН Иркутска стали отправлять осужденных алиментщиков на исправительные работы в приют для бездомных животных.
Как передает ОТР, такой вид исправительных работ, по мнению сотрудников иркутского исправительного ведомства, помогает перевоспитать должников. Отмечается, что многие алиментщики после ухода за бездомными животными меняют взгляды на жизнь и возвращаются к исполнению родительских обязанностей.
В городских питомниках для животных рассказали, что осужденных к исправительным работам должников обязывают кормить питомцев, убирать за ними и выгуливать бездомных животных. Кроме того, за такую работу алиментщикам выплачивают порядка 10 тысяч рублей в месяц.
Ресурс отмечает, что с начала года к исправительным работам в Иркутске приговорили уже 382 должников.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Волгоградской области к работе с должниками привлекают священнослужителей.
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